السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص وإصابة العشرات بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان



إسلام أباد 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية جرّاء الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت في أنحاء مختلفة من باكستان.

وأوضح مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية اليوم أنّ معظم الضحايا سقطوا في إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي الذي شهد أيضًا انهيار عدد من المنازل والانهيارات الأرضية بسبب السيول المصاحبة للأمطار الغزيرة.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أنّ الأمطار الغزيرة تسببت كذلك في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في عدد من المدن الباكستانية.

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21:10ت م

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