السعودية اليوم / استئناف العمل في الاستصلاح الزراعي بالجوف اليمنية ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة



الجوف 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

استؤنف أمس الأول العمل في مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويشمل المشروع استصلاح أراضٍ زراعية بمساحة 54,000 متر مربع، ويستفيد من المشروع 80 فردًا منهم 25% من النساء، حيث تعد المرأة شريكاً أساسياً للدفع بعملية التنمية، في مشروع تحسين سبل العيش تعزيزًا لدورها المجتمعي في قطاعات متعددة.

يذكر أن مشاريع كثيفة العمالة "النقد مقابل العمل" التي ينفذها المركز توفر أكثر من 1,600 فرصة عمل مؤقتة في خمس محافظات يمنية.

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20:50ت م

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