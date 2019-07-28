السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروعي العيادات الطبية المتنقلة والمياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بالحديدة



الحديدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع العيادات الطبية التغذوية المتنقلة ومشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وقُدّم العلاج في العيادات المتنقلة خلال الأسبوع الممتد من 19 - 25/ يوليو 2019م لـ 752 مستفيدًا في عيادة الباطنية، ولـ1,323 مستفيدًا في الطوارئ، ولـ9 مستفيدين في عيادة التغذية العلاجية، حيث راجع عيادة التحصين 16 مريضًا، وعيادة تضميد الجراح 293 مريضًا، وقسم التنويم 29 مراجعًا.

فيما صرفت أدوية ل 2,698 مستفيدًا، واستفاد مريض واحد من الإحالة الطبية، وأُجريت فحوصات مخبرية لـ 813 مريضًا، كما راجع قسم التوليد 8 نساء، وقسم التوعية والتثقيف 831 شخصًا. وعاين الفريق الطبي المتنقل 539 حالة وراجع قسم التحصين لدى الفريق 19 مستفيدًا وصرفت الأدوية لـ 539 مريضًا.

وأما عن مشروع المياه والإصحاح البيئي فقد جرى ضخ 260,000 لتر مياه صحية صالحة للشرب، وضخ 325,000 لتر من مياه الاستخدام الشخصي للخزانات، كما نُقل 133 نقلة لرفع المخلفات والنفايات من مخيمات النازحين والمجتمع المضيف لسكان الخوخة بالكامل، ونقل مياه الصرف الصحي والتخلص منها، واستفاد من جميع هذه الخدمات 4,250 فردًا.

// انتهى// ‏

20:38ت م

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