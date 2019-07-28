حج / 700 مُتغير على خرائط الكشّافة الإرشادية بالحج عن العام الماضي



مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

كشف القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تُقيمها جمعية الكشّافة العربية

عن الخرائط الارشادية التي أصدرتها المعسكرات منتصف الأسبوع الماضي لـ ( مكة المكرمة ، وحي العزيزية ، و المدينة المنورة ، والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة ، ومشعري منى وعرفات ) التي شهدت حوالي 700 مُتغير خلال إعداد الخرائط عن العام الماضي .

وأوضح الحربي لوكالة الأنباء السعودية أنّ الفريق الذي قام بإعداد الخرائط وتجهيزها يتكون من خمسة من المتخصّصين من منسوبي الجمعية إضافة الى 35 فرداً أسهموا في إعدادها

وإخراجها،وقد بلغت الطلعات التي قام بها الفريق 60 طلعة بمعدل 4 ساعات يومياً لمدة 45 يوماً،مُشيراً إلى أنّ الطبقات ( الشرائح ) التي استخدمت في إعداد تلك الخرائط بلغت حوالي 150 ألف طبقة .

وقدّم الحربي شكره وتقديره لفريق العمل الذي قام بإعداد الخرائط في وقت قياسي بعد عمل مستمر ميداني ومكتبي منذ شهر شوال،مثمّنًا الدعم والتوجيه والمتابعة التي يجدها المتطوعون بالمعسكرات من معالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .

// انتهى //

20:31ت م

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مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسكشف القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تُقيمها جمعية الكشّافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن الدكتور صالح بن رجاء الحربيعن الخرائط الارشادية التي أصدرتها المعسكرات منتصف الأسبوع الماضي لـ ( مكة المكرمة ، وحي العزيزية ، و المدينة المنورة ، والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة ، ومشعري منى وعرفات ) التي شهدت حوالي 700 مُتغير خلال إعداد الخرائط عن العام الماضي .وأوضح الحربي لوكالة الأنباء السعودية أنّ الفريق الذي قام بإعداد الخرائط وتجهيزها يتكون من خمسة من المتخصّصين من منسوبي الجمعية إضافة الى 35 فرداً أسهموا في إعدادهاوإخراجها،وقد بلغت الطلعات التي قام بها الفريق 60 طلعة بمعدل 4 ساعات يومياً لمدة 45 يوماً،مُشيراً إلى أنّ الطبقات ( الشرائح ) التي استخدمت في إعداد تلك الخرائط بلغت حوالي 150 ألف طبقة .وقدّم الحربي شكره وتقديره لفريق العمل الذي قام بإعداد الخرائط في وقت قياسي بعد عمل مستمر ميداني ومكتبي منذ شهر شوال،مثمّنًا الدعم والتوجيه والمتابعة التي يجدها المتطوعون بالمعسكرات من معالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .// انتهى //20:31ت م0189

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