عائلة بيل سبب تعثر انتقاله إلى الدوري الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعبت عائلة الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، دورا رئيسيا في إيقاف انتقال اللاعب إلى جيانجسو سونينج الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بيل على أعتاب الانتقال إلى جيانجسو سونينج براتب أسبوعي يبلغ مليون جنيه إسترليني، سيجعله الأعلى في تاريخ لاعبي كرة القدم، غير أن الصفقة تعثرت بشكل مفاجئ صباح اليوم الأحد، رغم وجود اتفاق على كافة التفاصيل بين النادي الملكي ونظيره الصيني وبين الأخير وبيل، حيث كان يتبقى فقط خضوع الدولي الويلزي للكشف الطبي، ثم توقيعه العقود.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عائلة بيل طالبت اللاعب في اللحظات الأخيرة قبل إتمام إجراءات الصفقة بتعطيلها، حيث ترى أن الحياة في الصين ليست ملائمة بالنسبة لها.

وطلبت عائلة بيل من اللاعب وممثليه بالبحث عن عروض أخرى في أوروبا، والانتظار حتى نهاية الميركاتو، وهو ما يعني عمليا استحالة إتمام الصفقة مع جيانجسو، كون سوق الانتقالات الصيفي في الصين سيغلق مساء الأربعاء المقبل.

Advertisements

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أن ريال مدريد هو من أوقف الصفقة، دون الحديث عن أسباب ذلك الأمر.

ولا يزال موقف الفرنسي زين الدين زيدان كما هو فيما يخص بيل، حيث إنه لا يريده معه في الموسم المقبل، غير أن التطورات الأخيرة قد تجبر "زيزو" على العمل مع اللاعب.

يذكر أن زيدان أعلن صراحة رغبته في رحيل بيل سريعا، كونه خرج من حساباته المستقبلية.

وعانى بيل في الموسم الماضي من كثرة الإصابات، مع عدم تغافل تاريخه مع الريال منذ انضمامه إليه في صيف 2013، قادما من توتنهام، وتحقيقه 13 بطولة محلية وقارية ودولية.