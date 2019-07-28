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المطلق: للمدرسة والإعلام دور في تربية الأبناء وإصلاحهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن المدرسة والإعلام لهما مسؤولية كبيرة في المحافظة على منجزات الأسرة وانسجامها.
وقال الشيخ المطلق: إذا كانت الأسرة هي المسؤول الأول عن حسن تربية الأولاد وإصلاحهم، فإن على المدرسة والإعلام- بمختلف وسائله وقنواته- مسؤولية المحافظة على منجزات الأسرة، وتنميتها بانسجام وتكامل، بما يحقق التربية الدينية والأخلاقية والفكرية والوطنية.
وتابع في سياق آخر: وصف الله الدنيا بأوصاف تكشف حقيقتها، منها: أنها زهرة، ومتاع، وزينة، ولعب، ولهو، وكلها أوصاف تنذر بفناء وزوال، فهي ليست بدار للمتقين، قال الله تعالى: {وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ}.
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