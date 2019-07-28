أهالي هروب جازان بلا مستشفى عام والصحة تعلق

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

اشتكى عدد من أهالي محافظة هروب والواقعة شرق منطقة جازان من عدم وجود مستشفى عام يقوم على تقديم الخدمات الصحية لهم، واستقبال الحالات الطارئة والعادية على مدار 24 ساعة؛ اقتداء بالمحافظات الأخرى في جازان.

وأكّد الأهالي أن التنقلات والمسافات التي يقطعونها من أجل الحصول على العلاج أرهقتهم.

– كثافة سكانية :

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدّث محمد الصهلولي قائلًا : تُعد محافظة هروب بجازان من المحافظات الكبيرة وأقدمها في المنطقة وذات كثافة سكانية حيث إن عدد سكانها يتجاوز 75 ألف نسمة ومع هذا نفتقر إلى وجود مستشفى عام مثلنا مثل باقي المحافظات علمًا بأنها المحافظة الوحيدة في المنطقة التي لا يوجد بها مستشفى عام وهناك حوالي 400 قرية تتبع المحافظة ونعاني من السير، وقطع مسافات طويلة للحصول على خدمات طبية.

– الحالات الطارئة :

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فيما بيّن علي هروبي قائلًا : إن معاناة الأهالي تمكن في الحالات الطارئة والخطيرة، ولا تجد أي خدمات طبية ونضطر للذهاب إلى المحافظات المجاورة مثل صبيا، والتي تبعد عنا حوالي 90 كيلو متراً، ويشتد بنا الألم ويفتك بالمرضى وخاصة حالات الولادة والحالات الخطيرة التي بسبب الحوادث، فإلى متى تستمر هذه المعاناة معنا؟

– مركز رعاية :

من جهة أخرى أوضح حسين هروبي قائلًا : إن المحافظة بحاجة ماسّة إلى وجود مستشفى عام يقوم على تقديم الخدمات الصحية مثل قسم للتحليل وقسم للأشعة علمًا أن هناك مركز رعاية صغيرًا وهو مركز الرعاية الأولية “بالصهاليل” ولا يفي بتقديم الخدمات في ظل كثافة السكان علمًا بأن الصحة قد اعتمدت موقع الأرض منذ عام 1426 والتي تبرّع بها أحد المواطنين ومع هذا لم يحدث أي جديد في السنوات الماضية

– الزهد في العلاج :

فيما أشار أحمد هروبي قائلًا : إن بعض الأهالي في المناطق الجبلية يُفضّلون الجلوس في منازلهم بسبب عدم تحمل المريض الطرق الوعرة ومسيرة أكثر من ساعتين أو أكثر للوصول للمحافظة، ناهيك عن بُعد المسافة أكثر إلى محافظة صبيا، وقد طالبنا منذ أكثر من 14 سنة ونحن في انتظار الوعود ولا حياة لمن تنادي؟

– الصحة تردّ:

“متابعات الخليج 365” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان محمد دراج الذي قال : إشارة إلى استفساركم عن مستشفى هروب فنوضح أنه يوجد حاليًا مركز صحي فئة (أ) يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية للمحافظة، وقد قامت صحة المنطقة برفع طلب اعتماد مستشفى للمحافظة خلال الأعوام المالية السابقة، ولم يتم الاعتماد نظرًا لعدم توفر المعايير الوزارية اللازمة لبناء المستشفى من حيث المسافة بين المستشفيات.