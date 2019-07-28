السيارات المتهالكة تشوّه صفا جازان والأمانة محلك سر‎!

2019-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الأحد، انتشار عشرات السيارات المتهالكة في شوارع حي الصفا في مدينة جازان، والتي أصبحت تشوّه منظر الحي، منذ عدة أعوام، دون إزالتها من قبل أمانة المنطقة التي تجاهلتها منذ فترة طويلة، ورغم شكاوى سكان الحي مرات عدة خلال الأشهر الماضية.

وكانت “متابعات الخليج 365” نشرت قبل أكثر من خمسة أشهر خبرًا تحت عنوان “صور.. السيارات المتهالكة تشوّه أحياء وقرى جازان”، حيث ما زالت تلك السيارات المتهالكة متواجدة ومنتشرة بشوارع حي الصفا حتى اليوم الأحد، دون إزالتها من قبل الأمانة.

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وقال معن حكمي وعادل الزيلعي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365”: إن هناك عددًا كبيرًا من السيارات المتهالكة والمتحرقة التي تنتشر بشوارع حي الصفا، منذ فترة طويلة، وأصبحت تشوّه منظر الحي، وأن انتشار هذه السيارات المتهالكة يحتاج إلى اتخاذ قرار فوري من الجهات المسؤولة لإزالتها من شوارع الحي؛ نظرًا لطول مدتها وتركها بشكل غير حضاري.

وتساءل سكان الحي أين دور أمانة المنطقة والمجلس البلدي عن إزالة السيارات المتهالكة المنتشرة بالحي؟! مشيرين إلى أن أمانات المناطق الأخرى تقوم بإزالة التشوه البصري في مناطقها، بينما أمانة جازان تتجاهل إزالة التشوه البصري، ومنها السيارات المتهالكة المنتشرة بحي الصفا منذ عدة سنوات!.

وناشد سكان حي الصفا الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية، بسرعة التحرك لإزالة عشرات السيارات المتهالكة التي تنتشر في شوارع الحي، بعد أن تجاهلت أمانة جازان إزالتها منذ فترة طويلة.