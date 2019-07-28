“المواطن” تنشر الأسماء.. التعليم: ترقية 525 موظفاً وموظفةً

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“متابعات الخليج 365” تنشر الأسماء.. التعليم: ترقية 525 موظفاً وموظفةً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، ترقية (525) موظفاً وموظفة إلى المرتبتين التاسعة والعاشرة، وذلك إنفاذاً لتوجيه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
ونصت القرارات على ترقية (342) موظفاً وموظفة من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة، و(183) موظفاً وموظفة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة.
وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتي استكمالاً لقرارات ترقية موظفي وموظفات الوزارة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون.
وجدد وزير التعليم التأكيد على ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.
وكانت وزارة التعليم أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بترقية (988) موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل (4900) موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب، وستعلن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، مما يتيح الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.
للاطلاع على الأسماء :
من المرتية الثامنة الى التاسعة (هنا)
من المرتبة التاسعة الى العاشرة (هنا)
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