شكرا لقرائتكم ضبط 307 مركبات مسروقة و48 قطعة سلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-28 ضبط 307 مركبات مسروقة و48 قطعة سلاح متابعات الخليج 365 - الرياض كشف الأمن العام عن القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ١٨ /١١ إلى ٢٤ /١١ /١٤٤٠هـ والتي بلغت 12161 قضية. Advertisements وشملت الحالات التي تم التعامل معها 2518 مخالفة للأنظمة فيما تم ضبط 44 كجم حشيش و893 قارورة مسكر. وتم ضبط 48 قطعة سلاح منوعة ما بين مسدس ورشاش وبندقية إضافة إلى 47 قطعة سلاح أبيض وإعادة 307 مركبات مسروقة.









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