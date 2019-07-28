توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 1440/11/26 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وشملت التوقعات، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من مالمدينة المنورة، الطريق الواصل ما بين الليث وجازان.