شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقف على استعدادات سوق الخليج 365 .. ويستمع لعمرو بن كلثوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

وقف أمس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب على الاستعدادات النهائيه لسوق الخليج 365، وتجول في جميع أرجاء السوق ومحطاته الـ 11.

ورافق الخطيب محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني ومدراء الجهات الحكومية بالمحافظة وكان في استقباله شاعر قبيلة بني تغلب عمرو بن كلثوم الذي عرّف بنفسه وألقى جزءً من معلّقته قال فيها:

مَـلأْنَا البَـرَّ حَتَّى ضَاقَ عَنَّـا

وَظَهرَ البَحْـرِ نَمْلَـؤُهُ سَفِيْنَـا

ونشرب ان وردنا الماء صفوا

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ويشرب غيرنا كدواً وطينا

إِذَا بَلَـغَ الفِطَـامَ لَنَا صَبِـيٌّ

تَخِـرُّ لَهُ الجَبَـابِرُ سَاجِديْنَـا

واطلع على مبارزة الفرسان بالسيوف في أرجاء السوق وامتدت الجولة إلى الجادة وأجنحة 11 دولة عربية وساحة الموسيقى والفنون والموسيقى والسوق التاريخي ومسار القوافل مبديا إعجابه من نسبة الانجاز والاستعدادات التي تمت في غضون 90 يوما شملت جميع مافي السوق من تغطية المسرح الى تنفيذ بوابة جديدة من الصخور، كما استمع من رئيس مركز الجعيد للفروسية والهجن مطلق الجعيد لشرح مفصل عن فرسان الخليج 365.

وتأتي جولة الخطيب قبيل أيام من انطلاقة موسم الطائف الخميس المقبل والذي ستكون في وجهاته الأربع "سوق الخليج 365 ومهرجان ولي العهد للهجن وقرية ورد في الردّف وفعاليات الهايكنج "سادة البيد".