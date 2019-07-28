شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ترقية 525 موظفاً وموظفة إلى المرتبتين الـ 9 والـ 10 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، ترقية 525 موظفاً وموظفة إلى المرتبتين التاسعة والعاشرة، وذلك إنفاذاً لتوجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ونصت القرارات على ترقية 342 موظفاً وموظفة من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة، و183 موظفاً وموظفة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة.

Advertisements

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتي استكمالاً لقرارات ترقية موظفي وموظفات الوزارة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون.

وجدد وزير التعليم التأكيد على ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وكانت وزارة التعليم أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بترقية 988 موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب، وستعلن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، مما يتيح الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.