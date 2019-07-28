شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال: عسير ستكون أجمل بعد 36 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) okaz-

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اللجان التنفيذية باستدامة مبادرة «كذا أجمل» من خلال توظيف النشاط المدرسي طوال العام، ودعوة المعلمين والمعلمات لغرف العمليات وإثارة النقاش حول المبادرة، إضافة إلى المواقع العامة والتنسيق مع الأئمة والخطباء ودعوتهم لتجسيد شخصية الإمام الفاعل بالمجتمع، حاثاً الأسر على زيارة غرف العمليات والاطلاع على سير العمل فيها. وقال في رسالته التي أطلق بها المبادرة أمس، للجان عبر البث المباشر من غرفة العمليات الرئيسية بمقر هيئة تطوير عسير: إنه يوم مبارك وصباح عظيم لوطننا، بعد 36 ساعة من هذه اللحظة ستطمس جميع التشوهات على جدراننا، وستصير عسير «كذا أجمل».

من جهة ثانية، رعى أمير منطقة عسير أمس احتفالية المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ضمن فعاليات مؤتمر «عسير الصحي الثالث»، الذي تتواصل فعالياته حاليا بفندق قصر أبها.