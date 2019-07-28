اختتام بطولة المملكة للدبابات البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اختتمت أمس الأول الجولة الثانية من بطولة المملكة للدبابات البحرية ضمن فعاليات موسم صيف «عالم تركوازي» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والتي انطلقت من منطقة اللاجونا، بدعم من الهيئة العامة للرياضة وتحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.
وشهدت البطولة مشاركة 30 متسابقا محترفا في 4 فئات، وقد فاز بالمركز الأول لفئة (وقوف للناشئين أقل من 18 سنة) إبراهيم فلمبان، فيما فاز بالمركز الأول لفئة (وقوف مفتوحة للمحترفين) أمين روزي. وعن فئة (جلوس مفتوحة للمحترفين) فاز سعود عبدالعزيز على المركز الأول، كما فاز أيضا بالمركز الأول في فئة (جلوس 1100).
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