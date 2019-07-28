ذهبية غراند سلام للطريف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو مساعد الطريف بالميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي غراند سلام المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد فوزه أمس في نهائي منافسات وزن 69 كجم على الكوري الجنوبي جيون كيم.

وأبدى الطريف سعادته بالميدالية الذهبية، وقال «تحقق هدفي من المشاركة بالبطولة بجلب الذهب وهذا الأمر كنت مستعدا له منذ انتهاء مشاركتي الماضية في موسكو التي ظفرت بها أيضا بالذهبية وحرصت على الاستمرار والمحافظة عليها»، مؤكدا أن ما يجدونه من المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد الجوجيتسو من متابعة واهتمام يحفزهم كلاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.