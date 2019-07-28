هيئة الرياضة تدعو الأكاديميات للترخيص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت الهيئة العامة للرياضة الأكاديميات غير المسجلة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الخاص بذلك، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون في الأول من أغسطس المقبل.

وتهدف الهيئة العامة للرياضة من هذه الخطوة إلى حصول الأكاديميات المستوفية للشروط على التراخيص اللازمة، مؤكدة سعيها لبناء منظومة تدريبية رياضية رائدة.