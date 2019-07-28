8 قتلى مدنيين في قصف قوات الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل ثمانية مدنيين جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للنظام السوري على ريفي إدلب وحماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أمس إن ستة مدنيين لقوا حتفهم جراء غارات جوية وقصف صاروخي للنظام على أريحا ومعرة النعمان ورجم القط بريف إدلب، لافتا إلى مقتل مواطنتين جراء قصف جوي استهدف مزرعة شمال حماة.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 25 جريحا، بينهم 18 في أريحا، كما أن بعض الجرحى في حالات خطرة.