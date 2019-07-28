40 قتيلا ومصابا بينهم مدنيون في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزني

أسفر انفجار سيارة مفخخة وقنبلة زرعت على جانب طريق في أفغانستان عن مقتل وإصابة 40 شخصا، من بينهم الكثير من المدنيين، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكر مسؤولون بمقر شرطة غزني أن مهاجما انتحاريا فجر سيارة مليئة بالمتفجرات، بالقرب من مجمع تابع لقوات «الانتفاضة المحلية». وأضاف المسؤولون أن الانفجار وقع بمنطقة «آب باند».

وذكر المسؤولون أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة من أفراد قوات الانتفاضة الشعبية وإصابة عشرة آخرين، وأسفر الانفجار أيضا عن إصابة 20 مدنيا.