، إدلب تنزف.. مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان في غارات للنظام السوري وروسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداة يوم دامٍ شهدته هذه المدينة

قُتل تسعة مدنيين اليوم (الأحد) في غارات جوية، شنها الطيران السوري والروسي على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا الواقعة في معظمها تحت سيطرة فصائل معارضة، التي تتعرض لقصف شبه يومي من النظام السوري وحليفه الروسي منذ ثلاثة أشهر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن غارات جوية وقصفًا مدفعيًّا استهدف مناطق عدة في إدلب وحماة؛ ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين.

وأضاف بأن خمسًا من الضحايا سقطوا إثر ضربات جوية، شنها النظام السوري على مناطق سكنية في مدينة أريحا التابعة لمحافظة إدلب، وذلك غداة يوم دامٍ شهدته هذه المدينة.

وبيّن المرصد أن مدنيًّا قُتل في قصف على أطراف معرشورين، وآخر قُتل بقصف بري جنوب شرق إدلب.

وذكر أن الغارات الروسية على مناطق زراعية في شمال محافظة حماة المجاورة أدت إلى مقتل امرأتَيْن.

وتسيطر على محافظة إدلب، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، وتنتشر فيها أيضًا فصائل أخرى أقل نفوذًا.

ومنذ ثلاثة أشهر قُتل أكثر من 750 مدنيًّا، بينهم أكثر من 190 طفلاً، من جراء قصف النظام السوري وروسيا.