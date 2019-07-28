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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز اليوم الأحد.
أعلن ذلك عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"؛ وسطَّروا عبارات النعي في الأمير الراحل.
"الخليج 365" تقدِّم العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُوْن}
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 08:44 PM
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز اليوم الأحد.
أعلن ذلك عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"؛ وسطَّروا عبارات النعي في الأمير الراحل.
"الخليج 365" تقدِّم العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُوْن}
، الأمراء ينعون الأمير بندر بن عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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