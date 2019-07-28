محمد بن مسعود - الدمام - قتل وجرح متمرّدين واستعاد أسلحة وذخائر حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة أسلحة وذخائر. وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على منطقة يعيس في المنطقة ذاتها. 28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 08:35 PM قتل وجرح متمرّدين واستعاد أسلحة وذخائر Advertisements الجيش اليمني يحرّر منطقتين من الحوثيين في الضالع الجيش اليمني يحرّر منطقتين من الحوثيين في الضالع حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة أسلحة وذخائر. وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على منطقة يعيس في المنطقة ذاتها. الكلمات المفتاحية ، الجيش اليمني يحرّر منطقتين من الحوثيين في الضالع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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