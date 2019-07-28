، تشييع جثمان "آل منيف" والعزاء في حي "رجلا" بنجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي فجر اليوم

توفي الشيخ صالح بن كديسي بن سلطان آل منيف، فجر الأحد، وشيّع جثمانه جموع المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم.

ويستقبل العزاء في ضيافة "آل منيف" في حي "رجلا" بنجران.

تتقدَّم "الخليج 365" بخالص التعازي لأسرة "آل منيف"؛ سائلة الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".