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توفي الشيخ صالح بن كديسي بن سلطان آل منيف، فجر الأحد، وشيّع جثمانه جموع المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم.
ويستقبل العزاء في ضيافة "آل منيف" في حي "رجلا" بنجران.
تتقدَّم "الخليج 365" بخالص التعازي لأسرة "آل منيف"؛ سائلة الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 08:09 PM
توفي فجر اليوم
توفي الشيخ صالح بن كديسي بن سلطان آل منيف، فجر الأحد، وشيّع جثمانه جموع المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم.
ويستقبل العزاء في ضيافة "آل منيف" في حي "رجلا" بنجران.
تتقدَّم "الخليج 365" بخالص التعازي لأسرة "آل منيف"؛ سائلة الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".
، تشييع جثمان "آل منيف" والعزاء في حي "رجلا" بنجران ،
المصدر : الخليج 365
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