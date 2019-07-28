محمد بن مسعود - الدمام - تعاملت دوريات الأمن بالمملكة خلال الأسبوع الماضي مع 12161 شخصاً خلال مباشرتها قضايا ومخالفات وحالات مختلفة في مناطق المملكة. ووفق إحصائية أعلنت اليوم بلغ ما تم ضبطه من تاريخ 18 وحتى 24 من ذي القعدة الجاري 9643 قضية مختلفة فيما تم التعامل مع 2518 مخالفة للأنظمة. وتم خلالها ضبط كميات من المسكرات والمخدرات والأسلحة فيما تم ضبط 307 مركبات مسروقة و263 مركبة مطلوبة و417 مركبة بدون إثبات ملكية و651 مركبة مخالفة للأنظمة. خلال أسبوع.. دوريات الأمن تتعامل مع 12 ألف مخالف ونضبط 307 مركبات مسروقة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-28 تعاملت دوريات الأمن بالمملكة خلال الأسبوع الماضي مع 12161 شخصاً خلال مباشرتها قضايا ومخالفات وحالات مختلفة في مناطق المملكة. ووفق إحصائية أعلنت اليوم بلغ ما تم ضبطه من تاريخ 18 وحتى 24 من ذي القعدة الجاري 9643 قضية مختلفة فيما تم التعامل مع 2518 مخالفة للأنظمة. Advertisements وتم خلالها ضبط كميات من المسكرات والمخدرات والأسلحة فيما تم ضبط 307 مركبات مسروقة و263 مركبة مطلوبة و417 مركبة بدون إثبات ملكية و651 مركبة مخالفة للأنظمة. 28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 07:48 PM تعاملت دوريات الأمن بالمملكة خلال الأسبوع الماضي مع 12161 شخصاً خلال مباشرتها قضايا ومخالفات وحالات مختلفة في مناطق المملكة. ووفق إحصائية أعلنت اليوم بلغ ما تم ضبطه من تاريخ 18 وحتى 24 من ذي القعدة الجاري 9643 قضية مختلفة فيما تم التعامل مع 2518 مخالفة للأنظمة. وتم خلالها ضبط كميات من المسكرات والمخدرات والأسلحة فيما تم ضبط 307 مركبات مسروقة و263 مركبة مطلوبة و417 مركبة بدون إثبات ملكية و651 مركبة مخالفة للأنظمة. ، خلال أسبوع.. دوريات الأمن تتعامل مع 12 ألف مخالف ونضبط 307 مركبات مسروقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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