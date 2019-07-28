دبي - بواسطة محمد فارس أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة واقعة سرقة بأحد محلات الذهب والمجوهرات، حيث أقدمت امرأة على مغافلة البائع وسرقة طقم ذهبي. وبين الفيديو طلب المرأة من البائع عرض أنواع مختلفة من أطقم الذهب، وعند التفات البائع لإحضار طقم آخر قامت بخطف أحد الأطقم بسرعة، وأخفتها في داخل عباءتها بدقة، قبل أن تغادر المحل دون أن ينتبه البائع لجريمتها. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تسرق طقماً ذهبياً بمغافلة البائع ودسه داخل عباءتها بمهارة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.