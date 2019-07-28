فتاة سعودية تعمل مع الشرطة الأمريكية بعد اجتيازها الشروط

دبي - بواسطة محمد فارس رشحت جامعة إنديانا ستيت فتاة سعودية للعمل في الشرطة الأمريكية بولاية إنديانا، ضمن برنامج التطبيق العملي لدراستها في علم الجريمة والعدالة الجنائية بالجامعة.

وروت الفتاة آلاء الحمد تجربتها، قائلة إن الجامعة رشحتها للمهمة واجتازت شروطها الصعبة، وكان دورها مرافقة الشرطة في البلاغات التي ترد عن طريق الرقم الموحد 911 ومتابعة الإجراءات وآلية التعامل البوليسية، كي تنقل التجربة لزملائها في الجامعة، ولتتمكن من إجراء الأبحاث المناسبة. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة

وأشارت إلى أبرز البلاغات التي تأثرت بها، ومنها وفاة امرأة مسنة بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى -31، وبسبب غياب الممرضة المسؤولة عنها، لافتة إلى أن البلاغات التي باشرتها مع الشرطة تنوعت ما بين القتل والسرقة والحوادث اليومية، وأكثرها حالات الانتحار.

وفيما يخص تخصصها في علم الجريمة، ذكرت بحسب "العربية" أنها تطبق ما تعلمته في دراستها على أرض الواقع، عن طريق لغة العيون وعلم النفس والجريمة، وتطور من نفسها لتكون محققة جنائية في السعودية مع فتح المجال.