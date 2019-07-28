شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قوي للريال اليمني امام الدولار الأمريكي والريال السعودي يومنا هذا الأحد بعد إستقراره نهاية الأسبوع الأول ” أسعار الصرف لهذا المساء “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الساعة 07:57 مساءاً - 2019/07/28 أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية لهذا اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019م. أسعار العملات: الشراء الدولار: 579 السعودي: 152 البيع الدولار: 582 السعودي: 153.5

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