شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عفاش يخرج عن صمته ويكشف حقيقة الانسحاب الإماراتي من الحديدة ويتوعد عبدالملك الحوثي ورسالة عاجلة لابناء تهامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق على انسحاب القوات الإماراتية من جزيرة زقر جنوب البحر الأحمر، كشف طارق محمد عبدالله صالح، قائد "حراس الجمهورية"، قبل قليل أن الإماراتيين سلموا الجزيرة إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح .

وفي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" كشف طارق أن العقيد الزحزوح، "هو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل".





وتوعد طارق بخوض معركة تحرير صنعاء وصعدة مع أبناء تهامة قائلا: : "سنقاتل لتحرير تهامه مع ابناء تهامة وسيقاتل ابناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر".

سلم الأشقاء في الامارات جزيرة "زقر" إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح وهو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل.

سنقاتل لتحرير تهامه مع ابناء تهامة وسيقاتل ابناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر Advertisements — طارق محمد صالح (@tarikyemen) July 27, 2019

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طارق محمد صالح@tarikyemen

سلم الأشقاء في الامارات جزيرة "زقر" إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح وهو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل.

سنقاتل لتحرير تهامه مع ابناء تهامة وسيقاتل ابناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر

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سلم الأشقاء في الامارات جزيرة "زقر" إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح وهو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل.

سنقاتل لتحرير تهامه مع ابناء تهامة وسيقاتل ابناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر — طارق محمد صالح (@tarikyemen) July 27, 2019

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