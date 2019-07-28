شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: غارت جوية عنيفة على هذه المحافظة الجنوبية ومصادر تكشف الصيد الثمين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شن مقاتلات التحالف العربي عدة غارات، اليوم الأحد، لدك معاقل المليشيات الحوثية في مدينة الفاخر في إطار” معركة قطع النفس” التي انطلقت قبل ثلاثة شهر شمال الضالع لطرد مليشيا الحوثي.
وأكد مصدر ميداني إن الطائرات بدون طيار دمرت دبابة وعدد من الاطقم التي كانت تتمركز في لكمة عثمان بالقرب من منطقة الفاخر.
واشار المصدر، إن سلاح الجو سيشن غارات جوية مكثفة على أي هدف ثابت أو متحرك تابع للمليشيات في شمال الضالع وضواحيها، داعيًا المواطنين بالابتعاد عن اماكن وتجمعات الحوثين.
من جهة اخرى تدور اشباكات عنيفة في جبهة مريس ، حيث تؤكد الانباء عن تقدم قوات المقاومة الجنوبية ومقامة مريس ب اتجاه يعيس .
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