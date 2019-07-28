شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حوثي خطير سيدخل اليمن في دوامة .. ومناشدات لـ‘‘العرادة’’ بتوجيه ضربة حاسمة للمليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة صنعاء، اليوم الاحد، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب، مهدي المشاط، وجه محافظ البنك المركزي اليمني المعين من المليشيا، الدكتور محمد السياني، بضبط العملة الجديدة.

وأوضحت المصادر في تصريح الى “المشهد اليمني” أن الانقلابي المشاط وجه السياني باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لضبط العملة الجديدة، بما يساهم في منع تدهور العملة الوطنية .

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وردا على توجيهات الحوثي بمصادرة العملة، دعا خبير اقتصادي، عبر “المشهد اليمني” الى إحياء وتفعيل القرار الذي أصدره محافظ مارب سلطان العرادة بخصوص بيع النفط والغاز للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتشن مليشيا الحوثي حملات مداهمة وتفتيش على المحال التجارية وشركات الصرافة، لمصادرة الطبعات الجديدة من العملة الوطنية.

وكان محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وجه شركتي النفط والغاز بعدم بيع المادتين للمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الا بالطبعة الجديدة، رداً علي قرار الحوثيين بمنع تداول العملة الجديدة فئتي 500 و 1000ريال.