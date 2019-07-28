تفاصيل وفاة الامير بندر بن عبدالعزيز آل سعود شقيق الملك السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة شقيق خادم الحرمين الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً".

وأضاف البيان: "سيصلى على الفقيد، إن شاء الله، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته، نشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “انا لله وانا اليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز".

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وأضاف تركي: "اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله".

وانهالت تعليقات النشطاء ورواد "تويتر" الذين تداولوا الخبر بشكل واسع حيث دونوا عبارات الدعاء للأمير الراحل بأن يتغمده الله برحمته ويجعل مثواه الجنة.

الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود (1341 هـ / 1923)، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.