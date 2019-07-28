بدء إيداع الرواتب في حسابات الموظفين

استقبلت حسابات الموظفين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، اليوم الأحد، الرواتب وذلك قبل أيام من بداية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وحددت وزارة الخدمة المدنية، في وقت سابق، مواعيد محددة شهرياً لنزول رواتب موظفي الحكومة ” القطاع العام ” بحيث لا يتصادف موعدها مع يوم عطلة رسمية أو أسبوعية.

وفي السياق نفسه، فإنه في حال تصادف تاريخ موعد صرف رواتب الموظفين مع يوم عطلة أو إجازة رسمية فإنه يتم تقديم أو تأخير يوم واحد بحسب ما تنص عليه لائحة مواعيد صرف الرواتب في سلم رواتب موظفي الحكومة في المملكة.

أما في حالة صادف موعد صرف الرواتب يوم جمعة فإنه يتم تأخيره ليوم واحد ويصبح يوم الخميس الذي يسبقه؛ بينما في حال مصادفة تاريخ موعد نزول الرواتب للموظفين في يوم السبت، فإنه يتم تقديم يوم واحد فقط، ويصبح صرف الرواتب في فجر يوم الأحد الذي يليه.