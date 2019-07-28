تركي بن طلال يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة عسير كذا أجمل

وتأتي المبادرة التي يشارك فيها 36 جهة حكومية وخاصة لتحقيق 36 هدفاً خلال 36 ساعة في 36 مدينة بعسير في آن واحد، بأيادي 5700 طالب وطالبة، انفاذاً لما ورد في المادة الخامسة من لائحة الذوق العام التي صدرت بأمر ملكي كريم ونصت على "أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية ". وتهدف المبادرة على إزالة مظاهر التشويه والمساهمة في علاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين؛ إلى جانب إزالة مظاهر التشوه الأخرى المتمثلة في مخلفات البناء والنفايات، بالإضافة إلى نظافة الحدائق وزراعتها وصيانة مرافقها من دورات المياه وأعمدة الإنارة، بمشاركة الآليات التابعة للأمانة والبلديات في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
وتسهم المبادرة بأهدافها الـ 36 إلى إيجاد مدن نموذجية ورائدة وتفعيل العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع والعمل بروح الفريق الواحد، إضافة إلى توظيف الطاقات وروح الاعتزاز واستثارة المواهب ورفع وعي الشباب للخدمة الوطنية وتعزيز مفهوم التلاحم الوطني.
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