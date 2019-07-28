فتح التسجيل في برنامج سار برواتب تبدأ من 11 ألف ريال

ومن ضمن المزايا التدريب على رأس العمل في مختلف قطاعات الشركة وإعطاء المتدربين نظرة شاملة عن العناصر الأساسية المكونية لقطاع النقل السككي، إلى جانب البرامج التدريبية والتطويرية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال السكك الحديدية، وراتب يبدأ من 11.000 ريال.
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