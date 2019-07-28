فتح التسجيل في برنامج سار برواتب تبدأ من 11 ألف ريال

التقديم . أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن فتح باب التسجيل في برنامج (رواد سار) الذي يعد من أهم المبادرات التي تقدمها الشركة لتطوير نخبة من المهندسين حديثي التخرج وإعدادهم للمساهمة في تحقيق أهداف قطاع السكك الحديدية ودعماً لرؤية 2030، وذلك عبر الرابط التالي: ومن ضمن المزايا التدريب على رأس العمل في مختلف قطاعات الشركة وإعطاء المتدربين نظرة شاملة عن العناصر الأساسية المكونية لقطاع النقل السككي، إلى جانب البرامج التدريبية والتطويرية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال السكك الحديدية، وراتب يبدأ من 11.000 ريال.



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