حج / مدير جمرك حالة عمار : نتوقع بأن تستقبل مدينة الحجاج بتبوك أكثر من 30 ألف حاج



تبوك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

توقع مدير عام جمرك حاله عمار محمد بن علي القيسي أن تستقبل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التابعة لمنطقة تبوك خلال موسم حج هذا العام، أكثر من 30 ألف حاج، مؤكداً أن إدارة الجمارك تعمل ضمن منظومة عمل متكاملة، جنبا إلى جنب مع الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية الأخرى، لإستقبال ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، بتوفير الخدمات الكاملة لهم.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء

وقال: "يصل الحاج إلينا بعد حصوله على الرعاية الصحية اللازمة والإرشادات الوقائية، مروراً بالجوازات وإكمال إجراءات دخوله بشكل نظامي ، ليتم استقباله في المسارات الخدمية للجمارك التي تسعى جاهدةً لتسخير الإمكانيات كافة، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت ممكن وفق توجيهات ودعم معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني, الذي يحرص على دعم جمرك حالة عمار بعدد كافٍ من الكوادر البشرية المؤهلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بأحدث الوسائل المساندة وأنظمة الكشف بالأشعه X-RAY للحافلات والمركبات والحقائب التي تساعد في سرعة إنهاء عمليات التفتيش مع أحكام الرقابة الأمنية، لاسيما وأن المنفذ يعدّ أكبر المنافذ البرية التي يستقبل فيها الحجاج والمعتمرين، إذ أستقبل حتى الآن ما يزيد عن 167.555 معتمراً ومعتمرة, متوقاً أن يصل عدد الحجاج الذين يستقبلهم المنفذ إلى أكثر من 30 ألف حاج.

// انتهى //

18:46ت م

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تبوك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واستوقع مدير عام جمرك حاله عمار محمد بن علي القيسي أن تستقبل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التابعة لمنطقة تبوك خلال موسم حج هذا العام، أكثر من 30 ألف حاج، مؤكداً أن إدارة الجمارك تعمل ضمن منظومة عمل متكاملة، جنبا إلى جنب مع الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية الأخرى، لإستقبال ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، بتوفير الخدمات الكاملة لهم.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن إدارة الجمارك وكحال باقي الإدارت الأخرى وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله -، بدأت منذ إعلان إفتتاح المدينة باستقبال وفود حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا من دول عربية وأجنبية، بخدمات متكاملة تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، منوّهاً بتوجه سموه وتأكيده الدائم بتقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن منذ الوهلة الأولى لدخولهم للمملكة، من خلال العمل على راحتهم وتهيئة أفضل السبل لتيسير وتسهيل وإنهاء إجراءاتهم، ومواصلة العمل على مدار الساعة، وتوفير أفضل سبل الرعاية، في المنفذ وعلى الطرق التي يسلكونها بالمنطقة باتجاه المشاعر المقدسة.وقال: "يصل الحاج إلينا بعد حصوله على الرعاية الصحية اللازمة والإرشادات الوقائية، مروراً بالجوازات وإكمال إجراءات دخوله بشكل نظامي ، ليتم استقباله في المسارات الخدمية للجمارك التي تسعى جاهدةً لتسخير الإمكانيات كافة، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت ممكن وفق توجيهات ودعم معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني, الذي يحرص على دعم جمرك حالة عمار بعدد كافٍ من الكوادر البشرية المؤهلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بأحدث الوسائل المساندة وأنظمة الكشف بالأشعه X-RAY للحافلات والمركبات والحقائب التي تساعد في سرعة إنهاء عمليات التفتيش مع أحكام الرقابة الأمنية، لاسيما وأن المنفذ يعدّ أكبر المنافذ البرية التي يستقبل فيها الحجاج والمعتمرين، إذ أستقبل حتى الآن ما يزيد عن 167.555 معتمراً ومعتمرة, متوقاً أن يصل عدد الحجاج الذين يستقبلهم المنفذ إلى أكثر من 30 ألف حاج.// انتهى //18:46ت م0180

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