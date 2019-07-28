- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للخريجين في شركة سار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سار
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، ضمن برنامج “رواد سار”، لحمَلة درجة البكالوريوس وما فوق، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
. الهندسة الميكانيكية.
. الهندسة المدنية والبناء.
. هندسة الكهرباء والإلكترونيات.
. الهندسة الصناعية.
وأوضحت شركة سار أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2019م.
وأشارت شركة سار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج الوظيفي؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للخريجين في شركة سار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.