عاجل.. أمراء ينعون الأمير بندر بن عبد العزيز #وفاة_الامير_بندر_بن_عبدالعزيز

جدة - عمرو شويل نعى عدد من الأمراء مساء اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله”.

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وكتب الأمير سطام بن خالد ال سعود: “انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الاعلى من الجنة ولا حول ولا قوة الا بالله”.