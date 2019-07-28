الان تتابع “عسير كذا أجمل”.. حملة لإزالة مظاهر التشوية وعلاج مشكلة الكتابة على الجدران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أطلقت منطقة عسير، حملة “عسير كذا اجمل”، بهدف إزالة مظاهر التشويه وعلاج مشكلة الكتابة على الجدران. وحسب ما أعلنته إمارة المنطقة عبر حسابها على موقع “تويتر”، تشمل الحملة أيضًأ إزالة مظاهر التشوه الأخرى المتمثلة بمخلفات البناء والنفايات، ونظافة الحدائق وزراعتها وصيانة مرافقها من دورات المياه وأعمدة الإنارة في كل مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

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