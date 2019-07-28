" إنسان " تُمكّن 170 مستفيدًا لأداء فريضة الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

تستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لتمكين 170 يتيماً ويتيمة وأرملة لأداء مناسك الحج لهذا العام ، ممن لم يسبق لهم تأدية هذه الفريضة.

Advertisements

وتحرص الجمعية على مساعدة المستفيدين من خدماتها لتأدية هذا الركن العظيم، انطلاقا من أهدافها الرامية إلى غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة الإسلامية في وجدان اليتيم، وتقوم الجمعية باختيار الحملات المتخصصة بكل عناية، وذلك لضمان راحة أبنائها حتى يتمكنوا من أداء شعائر الحج دون عناء ومشقة .

يذكر أن الجمعية تنظم قبيل انطلاق الأبناء لأداء الركن الخامس دورات تثقيفية لتعريف المرشحين بصفة الحج وأحكامه وأركانه والنسك وأنواعها، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالحج ، ويقدم تلك الدورات عدد من المختصين في الأمور الشرعية، إضافة إلى دورات صحية لتوعية المشاركين صحياً والوقاية تفادياً للأمراض المعدية.

ودعت الجمعية الميسورين لمن أرد المساهمة في هذا المشروع عبر زيارة أحد فروع "إنسان"، أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتس رقم (0555249104)، وذلك لتأكيد استلام المبلغ المخصص لهذا المشروع.