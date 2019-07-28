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تعرضت منطقة جازان، مساء اليوم، لأمطار متفرقة على معظم محافظات المنطقة، شملت معظم محافظاتها، جرى معها عدد من أودية المنطقة.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، رفع درجة الاستعداد في كافة مراكزها واتخاذ الاحتياطات والتجهيزات؛ لمواجهة أية حوادث تنتج عن الأمطار، بعد تلقي تنبيه متقدم من الأرصاد الجوية وحماية البيئة، باحتمال تعرض المنطقة لأحوال جوية متقلبة.
وحذرت مديرية الدفاع المدني من المجازفة بنزول الأودية أثناء جريانها، واتباع إرشادات الدفاع المدني.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 07:00 PM
بعد تلقي تنبيه بأحوال جوية متقلبة
تعرضت منطقة جازان، مساء اليوم، لأمطار متفرقة على معظم محافظات المنطقة، شملت معظم محافظاتها، جرى معها عدد من أودية المنطقة.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، رفع درجة الاستعداد في كافة مراكزها واتخاذ الاحتياطات والتجهيزات؛ لمواجهة أية حوادث تنتج عن الأمطار، بعد تلقي تنبيه متقدم من الأرصاد الجوية وحماية البيئة، باحتمال تعرض المنطقة لأحوال جوية متقلبة.
وحذرت مديرية الدفاع المدني من المجازفة بنزول الأودية أثناء جريانها، واتباع إرشادات الدفاع المدني.
، الدفاع المدني يرفع جاهزيته بعد سقوط أمطار على "جازان" ،
المصدر : الخليج 365
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