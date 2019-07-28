السعودية اليوم / معرض "أمن الدولة" بتبوك يختتم فعالياته بعد تقديمه أكثر من 80 ساعة من المعرفة والمتعة



تبوك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

اختتمت أمس فعاليات معرض رئاسة " أمن الدولة" المشارك في مهرجان الورد والفاكهة 1440هـ , الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة واستمر عشرة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان ، حيث اطلع زواره من أهالي مدينة تبوك والمقيمين فيها وزائريها - من خلال أكثر من 80 ساعة من المعرفة والمتعة - ، على أبرز إنجازات القطاعات التي تتبع" أمن الدولة " .

وشهد المعرض خلال فترة إقامته العديد من العروض الحية ومهارات رجال أمن الدولة في النزول من الأبراج واقتحام المباني ، إضافة إلى مشاركتهم في العديد من الفعاليات الخارجية للجناح مثل النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة " جرب رمايتك" التي يقوم عليها مدربون متخصصون في الرماية من قوات الأمن الخاصة

وأوضح المتحدث باسم الجناح الملازم أول محمد اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف اليحيا : شاركت إلى جانب ذلك " الإدارة العامة لسجون المباحث " التي تولت بدروها تعريف جمهور المهرجان بما تقدمه للنزيل من خدمات طبية وتعليمية وغيرها من البرامج المتعددة كإدارة الوقت الذي يتيح للنزيل الاستفادة من وقته من خلال تنمية مواهبه وإمكاناته أثناء وجوده في السجن , كما شاركت " قوات الطوارئ الخاصة " بمشاركات عدة من أبرزها: إبطال وإزالة المتفجرات والاقتحام وفض الشغب كما استعرضت عدداً من الأسلحة والتجهيزات المستخدمة في دحر القوى الإرهابية والدفاع عن أمن البلد بالإضافة إلى استعراض المهارات القتالية التي يبرزون من خلالها مدى جاهزية رجال قوة الطوارئ الخاصة وأيضا خدمتهم لضيوف الرحمن خلال فترة الحج , فيما شارك " طيران الأمن " بجناح خاص مكّن الزائر من مشاهدة عرض مجسمات طائرات الأمن , والاطلاع على دوره الإنساني مثل البحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين، منوهاً بنجاح الركن الذي خصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم فيه ترجمة المصطلحات الأمنية إلى لغة الإشاره للزوار من فئة الصم كما تم شرح كل محتويات المعرض لهم.

وقال اليحيا : شاركت "الإدارة العامة لمكافحة التطرف" جنباً إلى جنب مع الإدارات الأخرى ببرامج توعوية للمجتمع لحمايتهم من الأفكار المتطرفة حتى تكون المملكة رائدة في هذا المجال, إضافة إلى "مركز المعلومات الوطني" الذي استعرض أبرز الخدمات التقنية المقدمة للقطاعات الأمنية و الجهات الحكومية المختلفة, كما وقف ركن "شهداء الواجب" من خلال جناح خاص شاهداً على عظيم تضحيات رجال الأمن في الذود عن هذا الوطن , وحماية المواطنين, ونصرة الحق فيه, ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمنه وأهله.

يذكر أن المعرض قد حقق من خلال الخدمات التعريفية التي قدمها والفعاليات المطروحة والمتنوعة لزواره نجاحاً كبيراً ، مسجلاً في ذاكرة الأهالي حدثاً وطنياً وتجربة نوعية فريدة لا تنسى، زادت في جماليات اللحمة الوطنية والرؤى الثقافية التي امتزجت على أرض منطقة تبوك .

// انتهى //

18:39ت م

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تبوك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساختتمت أمس فعاليات معرض رئاسة " أمن الدولة" المشارك في مهرجان الورد والفاكهة 1440هـ , الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة واستمر عشرة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان ، حيث اطلع زواره من أهالي مدينة تبوك والمقيمين فيها وزائريها - من خلال أكثر من 80 ساعة من المعرفة والمتعة - ، على أبرز إنجازات القطاعات التي تتبع" أمن الدولة " .وشهد المعرض خلال فترة إقامته العديد من العروض الحية ومهارات رجال أمن الدولة في النزول من الأبراج واقتحام المباني ، إضافة إلى مشاركتهم في العديد من الفعاليات الخارجية للجناح مثل النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة " جرب رمايتك" التي يقوم عليها مدربون متخصصون في الرماية من قوات الأمن الخاصةوأوضح المتحدث باسم الجناح الملازم أول محمد اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن رئاسة أمن الدولة حرصت من خلال هذه المشاركة على إيصال رسالة مجتمعية واعية تقوم على مبدأ مؤسستها الأمنية فيما يختص بالقضايا التي تستهدف الدولة ومجتمعها وأمنها بمفهومها الشامل، والقضايا الهادفة إلى تقويض كيانها وتدمير المجتمع والقضايا الإدارية والمالية المشبوهة ، مشيراً إلى أن المعرض قد ضم جناحاً لإدارة المتفجرات الذي استعرض عدداً من المضبوطات في قضايا الإرهاب وإحصائيات الخلائط المتفجرة المضبوطة التي وصل وزنها إلى 48،9 أطنان ، كما ضم الجناح ركناً تعريفياً بمركز البلاغات العمليات الميدانية 990 الذي يتلقى بلاغات جرائم الإرهاب وكل ما يخل بأمن الوطن والمواطن , ومركز بلاغات المباحث الإدارية 980 لتلقي بلاغات جرائم الرشوة والجرائم الملحقة بها وتمويل الإرهاب , كما ضم ركناً لـ " مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية " الذي يقوم بتعريف الزوار بأهم أهداف المركز الذي يرتكز على تحقيق التوازن الفكري لمن وقع في براثن الانحراف الفكري من خلال برامج علمية وعملية متخصصة.وأضاف اليحيا : شاركت إلى جانب ذلك " الإدارة العامة لسجون المباحث " التي تولت بدروها تعريف جمهور المهرجان بما تقدمه للنزيل من خدمات طبية وتعليمية وغيرها من البرامج المتعددة كإدارة الوقت الذي يتيح للنزيل الاستفادة من وقته من خلال تنمية مواهبه وإمكاناته أثناء وجوده في السجن , كما شاركت " قوات الطوارئ الخاصة " بمشاركات عدة من أبرزها: إبطال وإزالة المتفجرات والاقتحام وفض الشغب كما استعرضت عدداً من الأسلحة والتجهيزات المستخدمة في دحر القوى الإرهابية والدفاع عن أمن البلد بالإضافة إلى استعراض المهارات القتالية التي يبرزون من خلالها مدى جاهزية رجال قوة الطوارئ الخاصة وأيضا خدمتهم لضيوف الرحمن خلال فترة الحج , فيما شارك " طيران الأمن " بجناح خاص مكّن الزائر من مشاهدة عرض مجسمات طائرات الأمن , والاطلاع على دوره الإنساني مثل البحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين، منوهاً بنجاح الركن الذي خصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم فيه ترجمة المصطلحات الأمنية إلى لغة الإشاره للزوار من فئة الصم كما تم شرح كل محتويات المعرض لهم.وقال اليحيا : شاركت "الإدارة العامة لمكافحة التطرف" جنباً إلى جنب مع الإدارات الأخرى ببرامج توعوية للمجتمع لحمايتهم من الأفكار المتطرفة حتى تكون المملكة رائدة في هذا المجال, إضافة إلى "مركز المعلومات الوطني" الذي استعرض أبرز الخدمات التقنية المقدمة للقطاعات الأمنية و الجهات الحكومية المختلفة, كما وقف ركن "شهداء الواجب" من خلال جناح خاص شاهداً على عظيم تضحيات رجال الأمن في الذود عن هذا الوطن , وحماية المواطنين, ونصرة الحق فيه, ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمنه وأهله.يذكر أن المعرض قد حقق من خلال الخدمات التعريفية التي قدمها والفعاليات المطروحة والمتنوعة لزواره نجاحاً كبيراً ، مسجلاً في ذاكرة الأهالي حدثاً وطنياً وتجربة نوعية فريدة لا تنسى، زادت في جماليات اللحمة الوطنية والرؤى الثقافية التي امتزجت على أرض منطقة تبوك .// انتهى //18:39ت م0178

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.