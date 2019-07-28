حج / " إنسان " تُمكّن 170 مستفيدًا لأداء فريضة الحج



الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليه 2019 م واس

تستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لتمكين 170 يتيماً ويتيمة وأرملة لأداء مناسك الحج لهذا العام ، ممن لم يسبق لهم تأدية هذه الفريضة.

وتحرص الجمعية على مساعدة المستفيدين من خدماتها لتأدية هذا الركن العظيم، انطلاقا من أهدافها الرامية إلى غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة الإسلامية في وجدان اليتيم، وتقوم الجمعية باختيار الحملات المتخصصة بكل عناية، وذلك لضمان راحة أبنائها حتى يتمكنوا من أداء شعائر الحج دون عناء ومشقة .

يذكر أن الجمعية تنظم قبيل انطلاق الأبناء لأداء الركن الخامس دورات تثقيفية لتعريف المرشحين بصفة الحج وأحكامه وأركانه والنسك وأنواعها، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالحج ، ويقدم تلك الدورات عدد من المختصين في الأمور الشرعية، إضافة إلى دورات صحية لتوعية المشاركين صحياً والوقاية تفادياً للأمراض المعدية.

ودعت الجمعية الميسورين لمن أرد المساهمة في هذا المشروع عبر زيارة أحد فروع "إنسان"، أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتس رقم (0555249104)، وذلك لتأكيد استلام المبلغ المخصص لهذا المشروع.

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18:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.