

تبوك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمطقة تبوك غداً، محاضرة بعنوان "فضل عشر ذي الحجة"، وذلك بجامع الملك سعود بمدينة تبوك.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها عبدالعزيز بن صالح الشمري , ضمن سلسلة المحاضرات والمناشط والبرامج التي يقدمها المكتب لهذا الموسم.

// انتهى //

18:20ت م

0173





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / "فضل عشر ذي الحجة" .. محاضرة بدعوي الجاليات بتبوك غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.