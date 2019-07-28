حج / وكيل وزارة الصحة يطلق نظام المراقبة الإلكتروني الصحي الشامل للاطمئنان على صحة الحجاج



جدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليه 2019 م واس

تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة ، رئيس اللجان التحضيرية للحج ، الدكتور هاني جوخدار اليوم ، مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ، يرافقه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي.

وتأتي هذه الزيارة استمراراً للجولات التفقدية من قبل القيادات الصحية في الوزارة للوقوف على جاهزية تلك المرافق والمنشآت الصحية ، والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية ، وأيضاً الإطلاع على سير العمل عن كثب في المواقع التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام ، وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لتيسير أداء نسكهم ، حيث كثفت الصحة في جدة من استعداداتها ، وعززت جاهزية مرافقها ، لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ .

وافتتح الدكتور جوخدار جولته بزيارة مراكز المراقبة الصحية في ميناء جدة الإسلامي ، حيث تجول داخل الأقسام الداخلية للمركز واطلع على الاستعدادات التي اتخذها المركز لخدمة الحجاج لهذا العام ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة والتأكد من الإجراءات لتطبيق الاشتراطات الصحية المبلغة من قبل الوزارة ، لمنع وفادة الأمراض المعدية والوبائية ، كما استمع أيضاً إلى شرح عن الاشتراطات الواجب توفرها بالباخرة القادمة وآلية العمل والتنسيق المسبق ، إلى جانب شرح موجز عن فرق الإصحاح البيئي داخل الميناء وأعمالهم الداخلية لمراقبة خدمات التغذية لضيوف الرحمن داخل المطاعم والبوفيهات لرفع مستوى الإصحاح البيئي ، والتأكد من توفير جميع الاشتراطات الصحية ، كما ناقش مع مسؤولي المركز آلية العمل و الجهود التي من خلالها تسخير الإمكانيات و تطوير العمل الحالي لكي يتواكب مع ما تقدمه الدولة لراحة ضيوف الرحمن .

وأطلق وكيل الوزارة للصحة العامة خلال جولته بالميناء نظام المراقبة الإلكتروني الصحي الشامل ، حيث يهدف البرنامج إلى أتمتة جميع الإجراءات الصحية بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ، و سوف يطلق على ثلاث مراحل المرحلة الأولى أتمتة الإجراءات الوقائية بقسم التفتيش الصحي للسفن ، في حين المرحلة الثانية أتمتة الإجراءات الوقائية بقسم صحة البيئة و قسم اللوائح الصحية الدولية ، أما المرحلة الثالثة أتمتة الإجراءات العلاجية بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي.

بعد ذلك توجه جوخدار إلى مراكز المراقبة الصحية بالمطار للتأكد من جاهزية الخدمات الصحية والطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والزوار ، حيث قام بزيارة صالات القدوم بمدينة الحجاج واستمع إلى شرح تفصيلي عن التحديات التي تواجههم في منع وفادة الأمراض المعدية إلى المملكة، بعد ذلك توجه إلى زيارة الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة ، واطلع على العيادة التي تم تجهيزها داخل الصالة لخدمة الحجاج القادمين من خلال تقديم الخدمات العلاجية.

وفي ختام جولته حث وكيل الوزارة للصحة العامة العاملين بالمنافذ الجوية والبحرية على بذل مزيد من الجهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، مشددا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والحجاج ، مقدماً شكره للجميع على ما شاهده من استعداد و جاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.

//انتهى//

17:33ت م

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