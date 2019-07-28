السعودية اليوم / بلدية الورود الفرعية بتبوك تكثف جولاتها التفتيشية على المقاهي والمطاعم



تبوك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية الورود الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك من جولاتها التفتيشية على المقاهي والمطاعم، ومحلات بيع المواد الغذائية، في المنطقة الواقعة على امتداد طريق الامير فهد بن سلطان، باتجاه المدينة المنورة.

وأوضحت البلدية بأنه وبمتابعة مستمرة من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق, قامت خلال الاسبوع الماضي بتكثيف جهودها الرقابية على هذه المنطقة نتج عنها ضبط 220 كجم لحوم ودواجن فاسده ومجهولة المصدر و110 كجم من الفواكه والخضار الفاسدة، ووجود 63 من العاملين في عدد منها لا يحملون شهادات صحية، ومصادرة 135كجم من الأواني، بالإضافة إلى ضبط 4 مقاهي تقوم بتشغيل عماله غير نظاميه، تم تسليمهم لإدارة الضبط الميداني.

ونتج عن هذه الحملة اغلاق 2 من المقاهي بسبب وجود مخالفات تستوجب الاغلاق، وفرض غرامات ماليه تصل إلى 38 الف ريال.

وأكدت البلدية بأنها ستواصل جهودها المكثفة لخدمة جميع الأحياء التي تقع ضمن نطاق إشرافها ، وتستقبل جميع الملاحظات والبلاغات فيما يتعلق بالخدمات البلديات على طوارئ الأمانة(940).

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17:28ت م

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