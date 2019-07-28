

أبها25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليه 2019 م واس

أسهمت الأمطار التي هطلت اليوم، على أجزاء واسعة من منطقة عسير في اعتدال الطقس وانخفاض كبير في درجات الحرارة ،حيث وصلت في بعض المواقع إلى 15 درجة مئوية في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وتركزت الأمطار على المتنزهات المعروفة في المنطقة مثل "السودة" الواقعة شمال غرب أبها ،و"الحبلة" التابعة لمحافظة أحد رفيدة، حيث تفاوتت كميات الأمطار فيهما بين الغزيرة والمتوسطة، و سالت على أثرها الشعاب وارتوت المدرجات الزراعية ، مما جذب المصطافين والأهالي الذين حرصوا على الاستمتاع بهذه الأجواء الخلابة والخروج بكثافة عالية إلى مواقع هطول الأمطار .

كما شملت الأمطار مدينة أبها التي استقبلت أمطارا غزيرة على بعض الأحياء إلى متوسطة على أحياء أخرى .

وشهدت محافظة خميس مشيط أمطارا متوسطة امتدت إلى مركزي "تندحة" و" وادي بن هشبل"، كذلك هطلت أمطار متوسطة على محافظتي "الحرجة" و " طريب" .

// انتهى //

17:02ت م

0157





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار عسير تهبط بدرجات الحرارة وتبهج الزائرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.