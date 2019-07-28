السعودية | وزارة التجارة تقف على 7000 منشأة تجارية خلال أسبوعين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:51 مساءً, 28 يوليو 2019 م المناطق - واس كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن وفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمراكز التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي المنشآت التجارية الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين، وذلك مع توافد ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة جولات ميدانية استباقية خلال الأسبوعين الماضيين لمراقبة مؤشرات الوضع التمويني، والتأكد من وفرة المعروض بما يحقق جميع احتياجات ضيوف الرحمن والسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وشملت الجولات الميدانية 7,162 منشأة تجارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، تنوعت ما بين: محلات تجارية، ومحلات ومشاغل الذهب والمعادن الثمينة، ومحطات الوقود، ومحلات بيع إطارات المركبات.

وتواصل الوزارة تنفيذ مهامها الميدانية ضمن خطتها المتكاملة لموسم الحج لهذا العام وذلك بالتحقق من توافر مخزون كاف من السلع التموينية، وفرض الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

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