الرئاسة الفلسطينية تثمن مواقف السعودية بشأن القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمّنت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، مواقف المملكة العربية السعودية "المشرفة، وقيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية "بأشد العبارات، الأصوات التي تشكك وتتطاول على أشقائنا العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين لقضية شعبنا الوطنية ولصموده على أرضه"، وحذرت "كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات شعبنا وصورته وصورة أشقائنا الناصعة".





وتوجهت الرئاسة الفلسطينية إلى "أشقائنا العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان شعبنا وقضيته الوطنية".

يذكر أن وسائل الإعلام الممولة من قطر دأبت على محاولة تشويه مواقف الدول العربية من القضية الفلسطينية والقدس، وتأتي محاولات قطر رغم اتصالاتها المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي من خلف ظهر القيادة الفلسطينية.