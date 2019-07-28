بالفيديو.. مصر تتطلع لحصد البرونزية الثانية في مونديال اليد للشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبحث منتخب مصر عن نيل الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاماً، وذلك بعد أن خسر أمام منتخب فرنسا في نصف نهائي النسخة الحالية المقامة في إسبانيا.

وخسر المنتخب المصري أمام فرنسا بنتيجة 33-35، رغم أنه كان صاحب المبادرة في بداية اللقاء، حتى إنه صعق الفرنسيين بالتقدم بـ4 أهداف دون مقابل، وظل محافظاً على تقدمه حتى الـ15 دقيقة الأولى تقريباً، قبل أن تظهر حالة من التراخي استغلها الفرنسيون جيداً ليقلصوا الفارق ويتمكنوا بعدها من السيطرة والفوز ببطاقة التأهل للنهائي.

وبهذا تثأر فرنسا لخسارتها الكبيرة من "الفراعنة" في مباراة الدور الأول بينهما بنتيجة (37-32)، لتبلغ النهائي الأول لها بعد غياب 4 سنوات، وتحديداً في نسخة 2015 بالبرازيل التي توجت بلقبها على حساب الدنمارك.

وكان المنتخب البرتغالي، خسر مساء السبت، أمام كرواتيا التي تأهلت لملاقة فرنسا في النهائي، ليضرب موعدا مع نظيره المصري، مساء الأحد، في مواجهة تحديد المركز الثالث.

"العين الرياضية" تلقي الضوء في الفيديو التالي على أبرز إنجازات "الفراعنة" في مونديال اليد للشباب تحت 21 عاماً.

