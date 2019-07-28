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شكرا لقرائتكم 197 مشروع مياه بقيمة 5.8 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
197 مشروع مياه بقيمة 5.8 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ 91 مشروعًا مائيًا وبيئيًا خلال النصف الأول من العام الجاري في مناطق المملكة المختلف بتكلفة بلغت 3.2 مليار ريال.
ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة قرابة مليون مستفيد إضافي في جميع أنحاء المملكة، إضافةً إلى أنها تسعى لتحقيق أهداف مبادرات برنامج التحوُّل الوطني ورؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية لمناطق المملكة كافة وفق أفضل المعايير في هذا المجال، وذلك انسجامًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وأكد المهندس منصور أبو ثنين نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية بشركة المياه الوطنية، أن الشركة تواصل العمل بخُطى متسارعة لإنجاز العديد من المشاريع الحيوية الهامة التي تهدف إلى خدمة متابعات الخليج 365 والمقيم، فضلاً عن الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب تغطية الخدمات لقطاعي المياه والصرف الصحي.
وقال المهندس أبو ثنين: “إن هذه المشاريع ستخدم قرابة مليون مستفيد في مناطق المملكة المختلفة، كذلك تسهم في زيادة نسب تغطية خدمات المياه والخدمات البيئية وصولاً للنسب المستهدفة في برنامج التحوُّل الوطني ورؤية المملكة”.
وأوضح أن حزمة المشاريع المنجزة تتضمن محطة معالجة بيئية، وتوصيلات منزلية وشبكات مياه وخدمات بيئية، وخزانات تشغيلية واستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر على خدمة العملاء، كذلك تعزيز منظومة خدمات المياه والخدمات البيئية ورفع القدرة التشغيلية لهما. وأضاف، من جانب آخر نواصل التوسع في تقديم خدماتنا حيث إنه وخلال نفس الفترة أبرمت شركة المياه الوطنية 106 عقود لمشاريع مياه وخدمات بيئية جديدة في مختلف المناطق بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.
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